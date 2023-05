“La nota odierna del Ministero dell’Economia e delle Finanze, su sollecitazione della Lega, chiarisce in modo inequivocabile che i balneari toscani non hanno di cui temere dalla ricognizione avviata dallo stesso ministero. L'eventuale mancata comunicazione nei termini da parte di questi ultimi all’Agenzia del Demanio non comporta alcun rischio per gli operatori balneari. Anzi il Ministero chiarisce che la priorità per il Governo è rappresentata dalla mappatura delle concessioni, un lavoro che il tavolo tecnico costituito dal Ministro Salvini sta portando avanti rapidamente e con meticolosità per dimostrare all’Europa che la risorsa non è scarsa, come previsto dalla recente giurisprudenza in materia”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega.