"Massimo impegno per giungere in tempi rapidi a una riforma organica delle concessioni demaniali marittime che tuteli un settore fondamentale della nostra economia, gli investimenti realizzati in questi anni dagli imprenditori e i posti di lavoro. Abbiamo gli strumenti per costruire una norma che tenga insieme la normativa europea che, pur prevedendo la necessità di evidenze pubbliche, riconosce il legittimo affidamento e il valore delle aziende esistenti, con la specificità del nostro demanio”. Lo ha dichiarato il deputato dem Umberto Buratti, a margine del suo incontro con i rappresentanti del mondo balneare alla sede della Confcommercio di Roma.

“Ribadisco, dunque l'urgenza di avviare – ha aggiunto - un'interlocuzione tra governo, Parlamento, Regioni e associazioni di categoria, per elaborare una soluzione legislativa adeguata alla realtà del nostro sistema turistico e, soprattutto, delle concessioni balneari. Sono in gioco posti di lavoro e attività imprenditoriali che contribuiscono alla crescita del nostro Pil e alla reputazione del nostro Paese nel mondo. Mi pare evidente la necessità che dalle parole si passi ai fatti con l'avvio dei lavori di una cabina di regia che, in tempi ragionevoli, costruisca una proposta serie e inappuntabile. Il Gruppo del Partito Democratico è impegnato per risolvere la questione".