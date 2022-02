“Sulle concessioni balneari l’intervento del governo era non più rimandabile per la tutela di lavoratori e imprese. L’Europa, purtroppo, in questi anni si è rifiutata di comprendere la specificità della situazione italiana rispetto all’applicazione della direttiva Bolkestein. Una specificità che noi ora dobbiamo difendere, dato che parliamo di un comparto di trentamila aziende con migliaia dipendenti che ha dimostrato nel tempo di garantire servizi di qualità e attrarre turisti da ogni parte d’Italia e del mondo. Ieri in Consiglio dei ministri sono state accolte alcune istanze delle categorie coinvolte anche grazie alle indicazioni di Forza Italia, che ha sempre difeso gli operatori turistico- balneari. Spetterà ora alle forze politiche apportare in Parlamento le dovute modifiche per migliorare il testo proposto dal governo”.