"Il risultato dei ballottaggi è un trionfo per il centrodestra e un tonfo per la sinistra. Sono state conquistate città della Toscana, confermata Siena, penso alla vittoria a Brindisi molto significativa, penso al grande risultato raggiunto in Sicilia. L’esito dei ballottaggi evidentemente premia la coalizione in primis ma anche l’azione di governo, poiché il voto dimostra una omogeneità di consenso nella nazione. Il Pd a guida Elly Schlein non ha convinto gli elettori, nemmeno in quelle che erano roccaforti rosse. Per il Pd, che è primo partito di opposizione, un banco di prova deludente. Ora è necessario andare avanti ancora più spediti, forti del consenso che abbiamo ottenuto a queste amministrative e della fiducia che l’elettorato ci ha dimostrato”.

Lo dichiara in una nota Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia.