“Il PD esce sconfitto da questa tornata elettorale nonostante alcune affermazioni significative, la piu’ importante della quali quella di Giacomo Possamai a Vicenza che ha fatto un lavoro straordinario con la sua squadra. Bene in Lombardia dove vinciamo quattro ballottaggi su quattro. Ma sono risultati -seppur di valore- che non possono soddisfarci: nel complesso assistiamo a un arretramento rispetto alle amministrative dello scorso anno. E se è vero che i confronti non si possono fare perche’ ogni elezione è storia a se’ penso che sia importante e urgente fare il punto nelle sedi opportune. Non ho dubbi che ne discuteremo presto perche’ ogni sconfitta esige una riflessione”. Lo dice Simona MALPEZZI, senatrice del PD