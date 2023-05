"La partita è aperta in tutte le altre città, penso alle tre della Toscana dove si va al ballottaggio, in condizioni diverse, con una possibilità espansiva delle coalizioni di centrosinistra su cui puntiamo per cambiare il dato di partenza molto negativo del 2018". Lo ha dichiarato Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, a 'Radio Anch'io' su Radio Rai Uno.

"Abbiamo riconquistato città importanti come Brescia con la prima sindaca donna. Là l'effetto Meloni non ha funzionato, si erano schierati in massa tutti i leader del centrodestra per la chiusura finale e invece i cittadini bresciani hanno premiato la buona amministrazione", ha aggiunto.