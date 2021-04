“Sulle decisioni del governo Draghi, che va verso un’assunzione di responsabilità rispetto alla pandemia, nonostante lo scontro tra chi pensa di privilegiare le esigenze sanitarie e chi invece punta alla ripartenza dell’economia, è importante che le diversità scientifiche (peraltro fisiologiche) non confondano l’opinione pubblica. Quello degli scienziati è un ruolo molto delicato e gli esperti non devono dimenticare che le loro parole hanno un peso per chi legge i giornali o li guarda in Tv. Quando uno scienziato parla ai media si espone al pubblico e deve avvertire la responsabilità di ciò che dice che deve essere riferito a dati certi e non a questioni attinenti più alla sociologia che alla scienza, come la morale”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini.