“Le isole Covid free, insieme al Green pass, potranno rappresentare un primo importante impulso alla ripresa del turismo, un indotto fondamentale per l’economia italiana. Per raggiungere un’immunità diffusa bisogna partire dal piccolo ed estirpare il virus da quei territori dove, anche per peculiarità geografiche e geomorfologiche, oltre che per densità abitativa, è facile intervenire vaccinando tutta la popolazione locale”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini.