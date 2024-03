"La cosa assurda è che tanti ragazzi continuino a giustificare l'ondata di violenza che sta attraversando il nostro Paese. Si tratta spesso di aggressioni gratuite, da parte di delinquenti che dovrebbero stare in carcere. Con queste persone ci vuole tolleranza zero: questo significa pene più severe, ma soprattutto pene certe. Purtroppo molti di questi delinquenti, anche se vengono arrestati, trovano un magistrato buonista e vengono rilasciati il giorno dopo. Non c'è la funzione rieducativa della pena, anzi, il messaggio che si trasmette è che anche se commettono un reato non vi è alcuna punizione. Questa è una vergogna. Dobbiamo difendere il sacrosanto diritto dei cittadini a vivere al sicuro nelle proprie città".

Così Simone Leoni, responsabile Organizzazione di Forza Italia Giovani e segretario regionale del Lazio, intervenendo a Dritto e Rovescio