L’assemblea di Azione riunita a Napoli ha eletto Mara Carfagna presidente del partito. L'ex ministra ha registrato l'83,8 per cento di voti favorevoli. "La nostra non sarà sicuramente una posizione pregiudiziale e lo avete visto con la decisione di astenerci alla Nadef. È evidente che noi siamo alternativi a questo governo, in carica da neanche un mese, i cui primi passi sono passi un po' da dilettanti allo sbaraglio".