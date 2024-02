AUTOVELOX: SALINI (FI), "OTTIMI STRUMENTI SE GARANTISCONO SICUREZZA STRADALE, NON SE UTILIZZATI PER FARE CASSA"

"C'è un modo per salvaguardare realmente la sicurezza stradale dei cittadini e parlo da ex amministratore: se ad esempio c'è una strada pericolosa, si comunicano i dati della pericolosità di quella strada, ci sono gli strumenti per farlo. E poi si interviene per evitare ulteriori danni con un provvedimento che può essere l'autovelox o altri tipi di interventi. Dopo 6 mesi si valuta se quello strumento o quell'intervento è servito a ripristinare la sicurezza. Se non è servito, va eliminato. Quello che manca oggi è la chiarezza: lo Stato infligge sanzioni con arbitrarietà e le mantiene senza tener conto della realtà dei fatti. Il cittadino non nasce sbagliato e non è lo Stato a doverlo correggere con sanzioni. L'idea di destinare i soldi alla sicurezza stradale è ottima, ma non basta: bisogna informare i cittadini sul perché ci siano determinati strumenti e determinate sanzioni. Quanto un autovelox commina 10 sanzioni alla stessa persona e non è un valore aggiunto per garantire la sicurezza stradale, ci troviamo di fronte ad un'applicazione sconclusionata di questo strumento. Gli autovelox servono se garantiscono la sicurezza, non se permettono di fare cassa". Lo ha dichiarato Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, ospite a Diritto e Rovescio su Rete 4.