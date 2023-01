Sul tema autovelox non penso ci sia una politica di sinistra o di destra, ma solo una politica di buonsenso. Si tratta di uno strumento che andrebbe utilizzato come estrema ratio solo laddove ci siano zone di transito estremamente pericolose, o dove non sia possibile avere altri dissuasori sulla velocità. Certamente non va utilizzato per fare cassa anche se, purtroppo, pare che in determinati comuni la situazione sia fuori controllo, nonostante l’incasso non possa essere del tutto utilizzato per limiti al bilancio. Non possiamo chiedere ai cittadini ulteriori sforzi economici in un momento così difficile”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia, nel corso del programma Diario del giorno su Rete 4, dove si è espresso anche sul tema ‘Zona 30’ nel comune di Milano.

“Milano ha già delle zone a 30 all’ora, noi siamo contrari che queste zone vengano estese dove non è necessario. Fare questo significherebbe, infatti, congestionare una città che, invece, ha bisogno di lavorare e di tenere i suoi ritmi incalzanti. Oltretutto le centraline che registrano le emissioni in Lombardia segnano valori più alti proprio dove il traffico è lento” ha concluso Sala che si è infine concesso una battuta : “Se dovesse vincere la sinistra, cosa che sono certo non accadrà visto l’ottimo operato del centrodestra in questi anni, cosa succederebbe? Porterebbero tutta la Lombardia a 30 all’ora? Sarebbe un vero disastro”.