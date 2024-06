"Firenze si conferma la 'regina' delle città italiane per le multe elevate tramite gli autovelox: 18,7 milioni di euro di incassi nel 2023, come segnala il Codacons, ovvero 123,8 euro per ogni fiorentino. Un primato tutt'altro che invidiabile, a dimostrazione di come Palazzo Vecchio usi questo strumento per fare cassa, ben più che per garantire la sicurezza stradale. Un metodo furbesco assolutamente da stigmatizzare, quello utilizzato da Nardella e dal Pd, sul quale fortunatamente è in arrivo la stretta voluta dal ministro Salvini, il cui decreto pone finalmente un freno alle storture e agli abusi di quei primi cittadini che piazzano gli autovelox a sorpresa dietro alle curve o a ridosso di una strada a scorrimento veloce. La Lega dice 'sì' alle esigenze di sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti e alla tutela degli utenti della strada ma ribadisce il suo 'no' all'eccessiva proliferazione di sanzioni salatissime con cui certe amministrazioni locali tartassano gli automobilisti".

Così l'europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi commenta lo studio diffuso dal Codacons, realizzato sulla rendicontazione pubblicata online dal Ministero dell'Interno e basata sui dati che gli enti locali devono fornire entro il 31 maggio di ogni anno, riferiti alle somme effettivamente incassate dalle amministrazioni locali tramite le sanzioni per violazioni al Codice della strada e al loro utilizzo.