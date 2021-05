"Il rappresentante di Autostrade in Commissione Trasporti prima dice che tutti i viadotti in Liguria sono assolutamente sicuri poi, incalzato, ammette che ne sono stati verificati solo 188 su 508. Una mancanza di chiarezza che irrita ulteriormente i liguri. Un modo di operare che non possiamo accettare. Se da un lato servono norme per il periodo transitorio dalle vecchie alle nuove regole, dall'altra parte ci aspettiamo meno arroganza e una maggiore trasparenza. Nel frattempo i liguri continuano a pagare un prezzo altissimo in termini di sicurezza e di economia. Una situazione intollerabile".

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture, a margine dell'audizione di Fernando De Maria, dirigente di Autostrade per l'Italia.