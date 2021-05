"Il sistema autostradale ligure è al collasso, non garantisce la sicurezza a uomini e merci. Bene fanno le associazioni dell'autotrasporto a fermare i servizi in Liguria per contestare la programmazione di autostrade, oltre al mancato riconoscimento dei ristori. Qualcuno sta giocando con la sopravvivenza del comparto e della logistica. La Lega ha presentato una interrogazione urgente per avere dal ministro Giovannini risposte chiare su quello che il Mit ha fatto (o non fatto) nell’ultimo anno nonostante le dichiarazioni roboanti del suo predecessore e le migliaia di ore in coda che i liguri hanno sopportato finora a causa di centinaia di cantieri”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture