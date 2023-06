“Meloni e Salvini cancellano il raddoppio della Roma-Pescara e la Regione Lazio tace e acconsente. Da mesi denunciamo con preoccupazione i ritardi accumulati in questi mesi e l’approssimazione con cui il governo sta gestendo la questione PNRR. Una dote di risorse indispensabili al nostro Paese che non possono andar perdute. Nei giorni scorsi abbiamo denunciato che il ministro Salvini e il governo Meloni hanno deciso di cancellare dal PNRR il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara, e il relativo finanziamento di 600 milioni di euro, attribuito da governo Draghi. Un fatto gravissimo che non può passare sotto silenzio: il governo abbandona un’opera strategica che avrebbe ridotto ad un terzo il tempo di percorrenza e reso finalmente dignitoso il collegamento tra Lazio e Abruzzo, denunciando la propria incapacità a realizzarla”.

Lo dichiara Luciano Nobili, consigliere regionale di Italia Viva nel Lazio

“E in tutto questo la Regione Lazio cosa intende fare? È quello che ho chiesto oggi alla giunta Rocca, con una interrogazione urgente in Consiglio regionale, presentata insieme ai colleghi Tidei e Marotta, e – sottolinea - la risposta è stata assolutamente insufficiente. Non si può accettare in silenzio la scelta folle del Governo solo perché è dello stesso colore politico, anche se toglie un’infrastruttura e il relativo finanziamento alla nostra regione. Non si può rinunciare ad un’opera attesa da lunghi anni e che ha già ottenuto la valutazione d’impatto ambientale ed è stata sottoposta a dibattito pubblico e che finalmente, grazie al governo Draghi, aveva un finanziamento e tempi certi di realizzazione”.

“Sono mesi che segnaliamo al governo i ritardi e le inadempienze che stava accumulando sul PNRR e nonostante la nostra offerta di collaborazione e la disponibilità dell’Europa, non è ancora stata avanzata una sola proposta di revisione. Fino alla doccia fredda di questi giorni: la rinuncia e l’addio ad opere fondamentali come la Roma-Pescara. Il Presidente Rocca e la sua giunta sono davvero d’accordo con questa decisione? Si facciano sentire col governo e noi siamo pronti a unire la nostra voce alla loro. Non ci interessa la polemica politica, ci interessa – conclude - non sprecare questa opportunità per i cittadini e le imprese di Lazio e Abruzzo”.