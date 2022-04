"Grazie a Fratelli d'Italia la riunione dei capigruppo della Camera ha stabilito che il ministro Giovannini sarà in Aula, il 4 maggio, per un'informativa urgente al Parlamento sul caro pedaggi e sulla carente sicurezza delle A24 e A25. Finalmente, anche se in colpevole ritardo, è stata accolta la nostra richiesta per dare risposte ai cittadini e ai 112 sindaci di Lazio e Abruzzo che, da tempo, chiedono un intervento del governo e meritano di sapere cosa ha fatto Giovannini per risolvere le criticità di queste due importanti arterie autostradali". Lo dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida.