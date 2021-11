"Dobbiamo assolutamente evitare l'aumento dei pedaggi sull'A24 e A25, ancor più in un momento difficile come questo, a causa della pandemia".

Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio.

"Le due autostrade - continua Lena - abbracciano un territorio vasto che comprende i comuni della Valle dell'Aniene e della zona Est della provincia di Roma, con un traffico molto intenso di lavoratori e pendolari. Sono due arterie strategiche per le imprese, già duramente provate, e per i cittadini. Sosterrò tutte le azioni istituzionali, a partire da quelle del presidente Zingaretti che ringrazio per la sua sensibilità sul tema, per la risoluzione di questo problema" conclude Lena.