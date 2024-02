"Come possiamo non chiedere conto alla destra italiana in questo anno e mezzo di governo? Sulla sanità sono complici di un disastro. Nelle prime due leggi di bilancio hanno tagliato la spesa reale sulla sanità del 4%. E non dobbiamo avere paura di dire che questa destra fa una politica di classe. Chi è ricco si cura, chi non ha i soldi no. Questo crea diseguaglianze insostenibili e è contrario ai valori della nostra costituzione.

Ricordiamoci sempre che per noi la politica non è una missione al servizio delle persone e dell'Italia. E lo gridiamo a gran voce: chi sostiene l'autonomia differenziata, che spacca il paese e aumenta le diseguaglianze, è un traditore della Patria. Altro che Fratelli d'Italia". Ad affermarlo è Nicola Zingaretti, deputato del Pd, durante un evento elettorale in Abruzzo.