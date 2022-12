"Se qualcuno pensa che il modello del federalismo sia antiquato sconfessa i padri costituenti. Poi basta guardare fuori dall'Italia per trovare i modelli vincenti di Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera".

Sono le parole del Presidente della regione Veneto, Luca Zaia, intervistato oggi su la Repubblica.

"E' come se fossimo in un condominio e passassimo da un comodato gratuito in cui il proprietario del palazzo paga tutte le spese a contratti di affitto regolari in cui le spese del proprietario vengono scaricate sui singoli inquilini. Il progetto di autonomia nasce in Veneto con me, so bene di cosa parlo. E se fossi un governatore del sud sarei il primo a chiederla" sottolinea".

Sul presidenzialismo, invece, Zaia precisa: "Non è uno scambio di prigionieri. Se c'è una raccolta di firme la faccio volentieri perché anche io credo nel presidenzialismo. Ma i percorsi hanno tempi diversi: il presidenzialismo è una modifica della Costituzione, per l'autonomia basta applicare una modifica già fatta. Chi sostiene debba avvenire in simultanea è in malafede" conclude.