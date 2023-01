"Per cinque anni ho sentito dire che l'autonomia non si può fare perché non ci sono i Livelli essenziali delle prestazioni, ora questo Governo li ha resi obbligatori e ha detto che vanno definiti entro il 2023. A dividere l'Italia è il centralismo, che abbiamo subìto fino ad oggi e di cui vediamo le conseguenze, non l'autonomia". Così Luca Zaia, presidente leghista della Regione Veneto.