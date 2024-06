“L’Autonomia non divide il nostro Paese, che al contrario contribuirà a rafforzare riducendo i gap territoriali, ma gli esponenti di Forza Italia. Perché mentre in Lombardia si prodigano per promuovere le buone ragioni della riforma, in Calabria mostrano diffidenza, come se non conoscessero il programma del centrodestra. Una situazione abbastanza singolare che i colleghi farebbero bene a risolvere al loro interno, perché non vogliamo che a pagarne siano i nostri cittadini. L’Autonomia è un’opportunità non solo per i territori che sapranno così mettere a frutto le proprie potenzialità, ma anche per i governatori che potranno gestire al meglio risorse e assicurare servizi efficienti alle proprie comunità”.

Lo dichiara il deputato della Lega Luca Toccalini.