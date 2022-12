"L’autonomia non deve assolutamente accentuare il divario tra Nord e Sud che pesa sul nostro Paese e non può danneggiare la Capitale. Il problema è questo: mantenere un equilibrio e una coesione, un rapporto virtuoso e di scambio e di interdipendenza paritaria, tra le varie parti dell’Italia. Su questo non si può prescindere. Così come è essenziale il rafforzamento del ruolo di Roma". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista a 'Il Messaggero'.

Per quanto riguarda il rafforzamento del ruolo della Capitale, sottolinea il vicepremier, "credo che le forze di governo troveranno un accordo. Ne va del prestigio non solo di Roma ma dell’importanza dell’intero sistema Italia agli occhi dei nostri connazionali e del resto del mondo". "La Capitale d’Italia non può essere considerata una città come le altre. Deve avere gli stessi poteri che hanno Parigi, Berlino, Washington. Tutte le capitali nazionali hanno uno status differente e riconosciuto rispetto alle altre città. E l’autonomia non può prescindere dal ruolo di Roma", ha concluso.