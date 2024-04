"La riforma dell'autonomia deve favorire tutti e "vigileremo su questo, anche se ritengo che il voto sarà più in là". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. In Forza Italia, spiega il segretario azzurro, "non ci sono malumori". "Chiediamo un'autonomia differenziata che non sia a danno di una parte rispetto all'altra", ha aggiunto.