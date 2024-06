“In questi giorni la sinistra e il M5S stanno alzando il clima della provocazione sull’Autonomia. Oggi, addirittura, chiamano a raccolta una piazza per la prossima settimana, contro la legge che definiscono ‘spacca-Italia’. La Lega del Veneto ha lottato 30 anni per questo percorso, per esprimere la vocazione autonomista di un territorio, il Veneto, che da sempre rappresenta un modello virtuoso. Tocca a noi difendere le nostre idee, difendere la nostra identità, difendere la nostra bandiera. Per questo dobbiamo fare una grande manifestazione regionale, con le bandiera del Veneto e della Lega in mano, qui in Veneto. Siamo pronti”.

Così il segretario della Liga Veneto, il deputato Alberto Stefani.