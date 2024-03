Nella giornata di domani, presso la Prefettura di Napoli, il Presidente della Commissione bicamerale per le Questioni Regionali, Francesco Silvestro, svolgerà la terza tappa del ciclo di audizioni relativo all'indagine conoscitiva sui Lep. "Continuiamo con il nostro tour nelle regioni d'Italia per l'indagine conoscitiva sui livelli essenziali di prestazione legati all'attuazione dell'Autonomia differenziata", spiega Silvestro. "Domani saremo in Campania, la mia regione, con un calendario fitto di audizioni. Non vedo l'ora di confrontarmi con i rappresentanti delle istituzioni, i sindacati e le organizzazioni professionali.

Al Sud c'è una necessità maggiore di confronto sul tema e per questo motivo bisogna evidenziare tutte le problematiche al fine di arrivare alla definizione dei Lep. Ringrazio il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per la cortese disponibilità e la puntuale organizzazione". Saranno presenti in audizione: Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, politiche sociali e politiche giovanili della Regione Campania, Gaetano Manfredi, Sindaco della Città metropolitana e del Comune di Napoli, Ciro Fiola, Presidente Camera di Commercio, Costanzo Iannotti Pecci, Presidente Unione industriali della provincia di Napoli, i rappresentati delle organizzazioni professionali regionali e dei sindacati.