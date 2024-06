“Lo strappo che si è voluto consumare in queste ore alla Camera sull’Autonomia differenziata è destinato a produrre ferite insanabili nella sanità italiana, che già oggi soffre di gravi disparità tra Nord e Sud. Il grido d’allarme dei pediatri, che ha messo in evidenza l’inaccettabile divario nell’aspettativa di vita per i bambini e le bambine del Mezzogiorno rispetto ai loro coetanei del Nord, i numeri sulla salute mentale e quelli sugli screening oncologici, i dati della Fondazione Gimbe e di Svimez: tutto ci racconta di un Paese già diviso a metà nel diritto alla salute. Di fronte a questo il Governo, anziché investire di più per colmare queste differenze e accorciare le distanze tra aree ricche e aree svantaggiate, approva una legge che cristallizza e aggrava le diseguaglianze. Del tutto inutili e fuori tempo massimo le lacrime di coccodrillo dei governatori FI delle Regioni del Sud che si troveranno a fronteggiare la desertificazione dei loro territori con gravi conseguenze per i loro cittadini”.

Così in una nota Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità nella Segreteria nazionale del PD.