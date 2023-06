"Persino l'Ufficio per il Bilancio spiega che l'autonomia di Calderoli avrà effetti distorsivi sul lavoro. Le imprese investiranno di meno nel sud e a pagarne le spese saranno le fasce più deboli del paese. A meno che non si consideri l'Upb una costola dell'opposizione sarebbe necessario che il Governo e la maggioranza si fermino e blocchino il Dl Calderoli. Solo gli irresponsabili davanti a dati innegabili continuano minare la tenuta sociale e istituzionale del paese". Lo dichiara Arturo Scotto, capogruppo del Pd in Commissione Lavoro della Camera.