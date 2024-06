"Dopo le preoccupazioni espresse da Tajani, anche il presidente della regione Calabria Occhiuto riconosce la fondatezza delle criticità che stiamo rilevando da mesi. Il mancato finanziamento preventivo dei Lep, così come la possibilità per le Regioni di siglare eventuali intese da subito sulle materie non Lep trattenendo parte del gettito erariale, sono tutte previsioni pericolosissime che rischiano di spaccare in due l'Italia e cristallizzare per legge le diseguaglianze già oggi esistenti. Non possiamo consentire che in Italia ci siano cittadini di serie A e di serie B. Forse, grazie anche all'opposizione del Partito Democratico qualcuno in maggioranza comincia a rendersene conto. L'invito è allora a fermarsi e ad approvare i nostri emendamenti alla riforma. Non bastano ordini del giorno. È in gioco il futuro del Paese unito e il destino di milioni di cittadini nel Mezzogiorno" così in una nota il deputato democratico,

Capogruppo in commissione Affari europei, Piero De Luca.