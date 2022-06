“Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, quello dei lanciafiamme, con il suo solito stile vorrebbe darci lezioni sull’autonomia. Rendere ogni regione autonoma significherebbe non lasciare più scuse sulla mala gestione. L'Italia ha già pagato abbastanza la retorica assistenzialista, e la parte più produttiva del paese non può continuare a pagarne le conseguenze.

Tra l’altro, il 40% delle risorse del PNRR sono destinate a progetti per il Sud: se ci sono territori penalizzati sono, al massimo, quelli del centro e del nord, dove il sistema produttivo sta già pagando il prezzo più alto della crisi, e che è già duramente provato, tra l’altro, dalla pandemia. Ricordiamo che il 48,4% del tessuto imprenditoriale italiano è concentrato nel solo settentrione.

Sarebbe opportuno, poi, che Stèfano e Bordo, prima di parlare di spesa storica, forzature e pirateria costituzionale, studiassero approfonditamente o, ancora meglio, la smettessero di fare becera retorica che non convince più quegli italiani onesti e lavoratori, stanchi di dover sostentare una parte del paese. Chi calpesta quotidianamente la Costituzione è chi dimentica che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, non sul ‘tengo famiglia’”.



E’ quanto dichiara il deputato della Lega Giuseppe Paolin.