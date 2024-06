"L'autonomia differenziata è un testo pasticciato che, senza risorse e senza i nuovi Lep, non troverà nessuna applicazione pratica, se non creare ancora più confusione tra i livelli di governo e tra Nord e Sud. È solo una sfilza di slogan. Ricordo a maggioranza e governo che la campagna elettorale è finita. Italia Viva ha convintamente votato contro sia al Senato che alla Camera e non avrà problemi a sostenere un referendum abrogativo". È quanto afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.