“La proposta di autonomia secessionista che il governo sta portando avanti rischia di produrre un disastro sociale ed economico nel Mezzogiorno e quindi nell'intero Paese. Così com'è configurata, senza definire e finanziare prima i Lep su tutte le materie, senza precisare i costi e fabbisogni standard per superare i criteri della spesa storica, lasciando la possibilità per le Regioni di compartecipazione al gettito fiscale, e senza definire un adeguato fondo perequativo, richiesto dall'articolo 119 della Carta, il disegno di legge Calderoli cristallizza i divari esistenti e aumenterà le diseguaglianze nei prossimi anni tra Nord e Sud in termini di diritti, servizi e opportunità”.

Lo dichiara Piero De Luca, capogruppo PD in commissione bicamerale Questioni Regionali, al convegno “L’economia regionale differenziata, il ruolo del Parlamento nella costruzione della Riforma”, appena concluso alla Fondazione Banco di Napoli.