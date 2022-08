"Ogni mattina Calenda si sveglia e sa che deve spararla grossa per avere l’attenzione di qualcuno. Ieri voleva sospendere la campagna elettorale, oggi si inventa paladino dell’autonomia, nonostante nella sua squadra ci sia Mara Carfagna, che da ministro del Mezzogiorno è stata la più tenace oppositrice di ogni riforma in senso federalista. Mi spiace per lui, ma i suoi tentativi cadono nel vuoto. I veneti lo sanno bene, l’unico governo che porterà all’autonomia è quello in cui la Lega avrà un ruolo da protagonista. Per questo il 25 settembre la sosterranno nelle urne.”

Così il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama.