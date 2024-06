"Il dibattito sulla autonomia è stato portato avanti con molta forza dalla Lega, che poi ha fatto un disegno di legge e l'ha portato in discussione. Forza Italia lo ha profondamente modificato, con la questione molto dibattuta dei Lep: quindi prima parlare di qualsiasi ipotesi di devoluzione o di autonomia di poteri alle regioni, sarà necessario definire dei livelli essenziali di prestazione che devono valere per tutti, da Bolzano a Messina, e finanziarli. Quindi, il dibattito non è più su quell'autonomia che avrebbe spaccato il Paese - quella sì che avrebbe potuto mettere in difficoltà grave il Sud – perché la riforma è stata profondamente modificata. Occhiuto pone il tema delle materie non Lep, che oggettivamente è residuale rispetto a tutto il monte della proposta, ma lo stiamo affrontando con il ministro Calderoli, che è stato molto attento alle istanze portate avanti da Forza Italia.

Presenteremo degli ordini del giorno vincolanti, perché sono questioni che riguardano l'attuazione della legge. Questa è una riforma che il giorno che verrà approvata non produrrà alcun effetto. Prima deve essere avviato il percorso di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, andrà a buon fine, si potrà cominciare a discutere della concessione di maggiore autonomia ai territori che ne faranno richiesta, e poi comunque deciderà sempre il Parlamento nazionale", ha concluso.