"Io non vedo un rischio di frammentazione di risorse sulla sanità, anzi credo che l'autonomia differenziata potrà generare una concorrenza positiva tra le Regioni. A mio avviso servirà soprattutto alle regioni del Sud, infatti i governatori più illuminati e meno faziosi, non appartenenti a partiti dell'opposizione, la descrivono come un'opportunità". Così il deputato Raffaele Nevi, portavoce nazionale Forza Italia, ospite a Sky Agenda.

"Riguardo alla sanità, l'ex ministro Speranza non dice una cosa fondamentale: quegli anni in cui lui ha governato ha beneficiato del fatto che si poteva aumentare la spesa pubblica senza tenere in considerazione i vincoli europei, che noi invece dobbiamo rispettare - ha sottolineato - Senza contare le conseguenze dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente e l'impennata dei tassi d'interesse. Nonostante ciò, questo governo sulla sanità non ha tagliato proprio nulla, anzi. Abbiamo raggiunto quest'anno lo stanziamento più alto nella storia del Fondo sanitario nazionale. Noi dobbiamo dire la verità: i soldi non si stampano, come sa bene anche Speranza. Quando lui era al governo si potevano fare molte più cose, che purtroppo però non sono state fatte. Dire che il governo mette in secondo piano la sanità significa fare propaganda".

"Non penso che la sanità abbia bisogno solo di più risorse, serve anche una migliore organizzazione, più medici. A differenza dei governi precedenti, l'attuale esecutivo, grazie soprattutto al lavoro della ministra Bernini, ha allentato le maglie del numero chiuso in Medicina per fare in modo che questo Paese inizi a scommettere di più sul futuro. Certamente andremo avanti continuando a considerare centrale la sanità nell'azione di governo", ha concluso.