"Abbiamo fatto sei mesi fa il dibattito sull'autonomia, affrontando alcune questioni, e ottenendo, come Forza Italia, delle modifiche sostanziali. Ora, il presidente della Regione Calabria, Occhiuto, pone un'altra questione che va approfondita, ma mi pare che ci sia nell'interlocuzione con il Ministro Calderoli di queste ore una generale condivisione sul tema delle materie non LEP". Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri, intervenendo a Sky Start.

"L'attuazione di questa riforma – ha proseguito - non sarà semplice perché i costi sono alti, ma, a nostro avviso, nel merito non si può non essere d'accordo, perché è stata completamente modificata. Purtroppo nel dibattito pubblico è passata l'idea dell'autonomia "prima versione", che era oggettivamente preoccupante e che, infatti, abbiamo modificato. Su questo Forza Italia ha svolto un ruolo importante, anche se c'è ancora della strada da fare. Stiamo discutendo in queste ore degli ordini del giorno vincolanti per l'attuazione della riforma, perché sul testo c'è poco da discutere", ha concluso.