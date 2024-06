"Che la scuola pubblica si trovi in condizioni complicate è un dato di fatto, ma con l'autonomia differenziata le cose andranno sempre peggio. La frammentazione del sistema scolastico aumenterà le disuguaglianze, dividerà le scuole tra quelle di serie A e di serie B e a cascata anche i docenti e gli studenti. Un colpo di grazia per il sistema nazionale di istruzione, in palese violazione della Costituzione.

Nel disastro generale che genererà questa legge scellerata, si innesta la assoluta follia di arrivare un sistema di istruzione regionale, con programmi differenti e diversi livelli e qualità dei servizi erogati agli studenti. Già oggi l'istruzione in Italia corre a velocità diverse, ma dopo stanotte la situazione non farà altro che aggravarsi e cristallizzarsi". Lo dichiara Daniela Morfino, deputata del Movimento 5 Stelle.