"Tale padre, tale figlio. Dopo lo show di De Luca padre settimana scorsa, oggi è il turno di De Luca figlio. Mi accusa di aver tenuto il rapporto del Clep allo scuro del Parlamento, e pertanto mi chiede di venirne a riferire. Peccato che, come sollecitatomi proprio dal partito a cui appartiene De Luca figlio, sia stato depositato in commissione il 16 novembre 2023. Lettera protocollo n. 004231-P". Lo rende noto il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine delle accuse (rivelatesi infondate) del Pd.

"Mi spiace che i suoi colleghi di partito al Senato senatori non lo abbiano informato o che lui non abbia nemmeno approfondito, ma era a disposizione di tutti. Per la serie 'io non c'ero e se c'ero dormivo'. Studiare, studiare e ancora studiare, o per lo meno anche solo leggere..." conclude laconico il ministro Calderoli.