“Sono contrarissimo al disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata. Siamo di fronte ad un pasticcio pericoloso. Colmo di rischi, come hanno spiegato in questi giorni due sindaci lombardi piuttosto pragmatici, Giorgio Gori e Beppe Sala. L’autonomia di Calderoli non è solo un modo odioso per aumentare il divario nel Paese, ma pure un grande imbroglio per i cittadini. Perché è chiaro che non ci sarà alcuna devoluzione di competenze fino a quando non saranno trovate le decine di miliardi che occorrono per garantire in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali di prestazioni e servizi. Oppure non ci saranno i fondi proprio per evitare i divari. E poi non posso pensare a venti sistemi scolastici diversi. O a venti modelli differenti di politiche energetiche, nel tempo della globalizzazione”. Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, della segreteria nazionale del Pd, in un’intervista a Fanpage.it.

"Aggiungo da uomo del Nord: ma a noi conviene indebolire la sanità del Mezzogiorno? Io credo di no. Questo porta più gente che è costretta a curarsi da noi. Il che è ingiusto e porta a far crescere le liste e i tempi d’attesa per tutti. È il Paese che ha bisogno di un Mezzogiorno sostenuto ed efficiente, e l’autonomia differenziata invece lo mortifica. La Lombardia non ha bisogno di questa autonomia ma di politiche radicalmente diverse. Prendiamo ancora la sanità. Il problema sono le liste d’attesa che non vengono toccate perché così si fanno fare grandi affari ai gruppi privati. Abbiamo bisogno di un maggiore sostegno a Comuni, città, città metropolitane, su materie strategiche. Ci vuole quindi - conclude - un’autonomia radicalmente diversa”.