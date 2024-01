"Se guardiamo a tre materie, come giustizia, scuola e sanità, il problema dei divari non è determinato dalla mancanza di spesa da parte dello Stato, ma di come essa è gestita. Lo dimostra l'Istat: i dati sulla spesa primaria nei vari pezzi di Stato nel 2022 rispetto al 2009. Lo Stato 100 milioni li ha fatti diventare 173, i Comuni 100 li ha fatti diventare 103, nelle Regioni 100 milioni diventano 86. Le Regioni saranno libere di scegliere che la gestione rimanga statale, ma i dati dimostrano che l'Autonomia conviene.

I Lep indicano sostanzialmente la qualità della spesa per determinate funzioni. Ci sono tre Regioni in cui lo Stato spende meno: Piemonte, Lombardia e Veneto. Dati della Ragioneria dello Stato del 2019 sulla spesa statale regionalizzata ci dicono che la media nazionale è di 4.180 euro pro capite, in queste Regioni è inferiore, in alcuni casi fino a mille euro in meno. Ciò significa che per lo Stato è un affare far gestire più funzioni ai territori". Lo ha detto Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze e senatore della Lega, nel corso della discussione generale sul ddl per l'attuazione dell'autonomia differenziata.