"Oggi dobbiamo parlare dell'autonomia, di questa riforma che io ritengo assolutamente necessaria e fondamentale per il futuro del nostro Paese. È tutto il nostro Paese che potrà ottenere dei miglioramenti dall'applicazione di questa parte della Costituzione perché altra cosa che si deve sottolineare è che abbiamo una parte della Costituzione che è inattuata ed è la riforma del titolo V quella che parla dell'Autonomia differenziata che vuol dire maggior responsabilizzazione degli enti locali, maggiore democrazia e maggiori controlli di come vengono spesi i denari pubblici".

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa al Meeting di Rimini.

"Sono molto contento di vedere come il ministro Calderoli stia affrontando in maniera estremamente determinata questo passaggio fondamentale", ha concluso il governatore.