Quando si può concludere il percorso dell'autonomia? “Realmente la norma potrebbe esser approvata entro il 2023. Dopo l'incontro di oggi sono ottimista, c'è stato clima di grande collaborazione”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del FVG e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, esponente della Lega. Stamattina “Calderoli si è presentato con una bozza di lavoro aperta, tutte le regioni sono al lavoro per fare le proprie proposte. Non mi è parso che qualcuno non volesse l'autonomia o i Lep, che ci devono essere. L'autonomia deve servire perché le risorse migliorino i servizi ai cittadini – ha spiegato a Rai Radio1 Fedriga - l'obiettivo finale è la risposta che si dà ai cittadini”.