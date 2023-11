“Il figlio del Governatore continua a ripetere filastrocche sull’autonomia differenziata facendo la Cassandra. Ciancia di disastri futuri senza spiegare il disastro attuale a quale gestione politica attiene.

L’autonomia differenziata non è ancora operante e la Campania è ultima in tutti gli indicatori sociali ed economici. Di questo disastro, quello reale, quello del presente la responsabilità di chi è? Dell’autonomia differenziata che ancora non c’è o di chi ha governato tutto per anni? De Luca jr a quale partito si iscrive? A quello delle anime morte di cui parla il padre o a quello dei diversamente Pd di cui è capostipite il padre? Insomma, chi non conosce neanche dove sta parla di quello che sarà”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.