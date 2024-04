"Noi combattiamo se va avanti l'ipotesi di autonomia differenziata. Se va avanti, la sanità del Sud è morta. Così succederà per la scuola e per i territori disagiati. Dovremo fare i conti con atteggiamenti istituzionali di vero farabuttismo. Questi non sanno cos'è la democrazia, non sanno cos'e l'interlocuzione istituzionale.

Pensano che essere andati al governo significa conquistare il bottino, accaparrarsi i soldi. Da un anno stiamo discutendo per investire sei miliardi di euro. Abbiamo fatto una manifestazione a Roma per dire a questi farabutti che la Campania non si fa ricattare e non si piega. Ci faranno perdere tempo ma arriveremo dove dobbiamo arrivare". Lo afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un evento a Roccadaspide, in provincia di Salerno.