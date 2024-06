"Se sono libero, partecipo a tutte le manifestazioni. Credo che sia un dovere impegnarsi in tutti i momenti di mobilitazione per fare in modo che davvero l'Italia non sia spaccata dopo un secolo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dando così il suo appoggio alla manifestazione del 24 giugno contro l'autonomia differenziata annunciata oggi da Pd e M5s.