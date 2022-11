"Faremo un fronte con altre regioni del Sud come Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Lazio ma ci sono segnali per un sostegno anche da parte delle Regioni del Nord. Da domani siamo in battaglia per difendere l'unità nazionale". Lo annuncia Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in merito alla riforma sull'autonomia differenziata presentata dal ministro Calderoli.