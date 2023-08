“Nessuno meglio di un veneto può rivestire il ruolo di Presidente della Commissione sul Federalismo. Per questo voglio fare i miei complimenti al nostro segretario, l’onorevole Alberto Stefani, per essere stato nominato in queste ore Presidente della Commissione Bicamerale per l’attuazione del Federalismo. Un incarico prestigioso che evidenzia non solo le capacità di Stefani e la sua autorevolezza politica ma anche e, soprattutto, la voglia di Autonomia che la nostra gente chiede dal Referendum del 2017.

I Veneti su questo non faranno mai un passo indietro, men che meno oggi”. A dirlo è l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte.