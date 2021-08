"La riapertura del cantiere per l’autonomia regionale differenziata, riapertura annunciata dal ministro degli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini , rappresenta una svolta positiva per il rilancio dei nostri territori. La Lombardia è pronta a ripartire dalle proposte messe sul tavolo nel 2019, prima che con il Governo di centrosinistra del Conte bis fermasse la trattativa. Ricordo che nell’ottobre 2017 milioni di cittadini lombardi hanno votato si al referendum per l’autonomia per chiudere di accelerare sul percorso di un regionalismo differenziato come previsto dalla nostra Costituzione. La Lombardia è pronta per avere maggiore autonomia, è pronta ad avere più competenze da amministrare e conseguentemente più risorse da gestire: bene che il Governo abbia deciso di riaprire al federalismo differenziato, un’esperienza già collaudata in altri Stati europei con ottimi risultati".

Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.