“E’ sbagliato parlare di autonomia differenziata come fosse una iattura quando la sinistra, con il governo D’Alema, fece una riforma con la devoluzione del titolo V della Costituzione dando la sanità alle regioni. La richiesta attuale viene da due referendum di Veneto e Lombardia e sostenuta anche da esponenti di centrosinistra mentre alcune regioni, come l’Emila Romagna di Bonaccini, sono passati dal consiglio regionale per chiedere l’autonomia differenziata. Come Forza Italia siamo orgogliosi perché i nostri governatori hanno proposto di fare dei miglioramenti alla riforma e alla fine consegniamo un meccanismo che darà più qualità e servizi ai nostri cittadini”. E’ quanto dichiara alla trasmissione Di Martedì, in onda su La7, il responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che sulla situazione economica conclude: “Noi ci occupiamo di economia reale, con indicatori positivi nonostante oggettive difficoltà.

Stiamo marciando concretamente con una manovra che ha visto il taglio delle tasse e dato risposte ai pensionati aumentando le minime. Un governo politico come il nostro si assume delle responsabilità e fa delle scelte ma non possiamo essere dipinti come i cattivi mentre quando lo fa il centrosinistra sono i buoni. E’ ora che abbandonino la loro supponenza culturale”.