"Al presidente del Veneto Zaia, che esulta per la costituzione del Comitato per la definizione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, ripetiamo per l'ennesima volta che tra definire i Lep, e poi attuarli come si deve, c'è molta differenza. Questo Esecutivo vorrebbe attuare i Lep a costo zero. Il progetto del Governo è pericoloso". Lo ha detto la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone (M5S), nel corso di un convegno sull'autonomia differenziata a Palazzo Madama.